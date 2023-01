F1: FIA deve voltar atrás e carros devem manter o mesmo peso de 2022 | AutoSport

Segundo o regulamento técnico que entrou em vigor no ano passado, o peso mínimo dos monolugares deve ser de 798kg, mas este não era o valor inicialmente previsto. Com várias equipas com dificuldades em atingir os previstos 795kg resultou num acordo entre as estruturas e a FIA para aumentar em 3kg o peso mínimo para 2022. Foi um aumento de 46kg em relação aos carros de 2021.

Para 2023, a FIA previa baixar para 796kg, ou seja menos dois quilogramas por carro para a nova época depois de muitos pilotos se queixarem do peso excessivo da nova geração de monolugares de Fórmula 1.

No entanto, o grupo de trabalho técnico da FIA deverá propor que se mantenham os carros com o mesmo peso mínimo da temporada passada, segundo o que relata a publicação alemã Auto Motor und Sport. Conforme o desenvolvimento vai acontecendo nos monolugares de cada equipa é normal que o peso possa baixar, como foi referido que pode acontecer com o novo Ferrari, sendo produzido para ter um peso abaixo do valor mínimo e a equipa poder jogar com o lastro para equilibrar o carro.