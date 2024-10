F1: FIA dá investigação à Red Bull como terminada

O chefe da McLaren, Zak Brown, pediu uma investigação histórica sobre da Red Bull, que permite subir e descer a frente do fundo do carro, suspeitando que possa ter sido usado por algum tempo.

No entanto, a FIA, liderada por Nikolas Tombazis, insiste que a investigação está encerrada, sem qualquer outra ação planeada. Tombazis reconheceu que, embora seja difícil excluir completamente quaisquer irregularidades passadas, investigar retroativamente anos de atividade seria demasiado difícil.

Sublinhou que o projeto não é ilegal e que a FIA não baseia as investigações em especulações ou boatos. Apesar das sugestões de medidas mais rigorosas, como a denúncia de irregularidades, Tombazis sublinhou a necessidade de uma gestão cuidadosa dos fatores humanos e da dinâmica das equipas.

“Sinceramente, posso dizer com toda a certeza se alguma vez houve alguma irregularidade? Não”, disse Tombazis no sábado. “Posso dizer que o assunto está encerrado? Sim, absolutamente”, acrescentou. “É difícil provar retroativamente o que aconteceu antes e não nos parece que tenhamos capacidade para investigar dois anos de uma situação. Em geral, quando decidimos agravar a situação e recorrer aos comissários de pista ou ao tribunal, queremos ter alguma indicação razoável, não baseada em boatos ou apenas em especulações. Uma vez que o desenho não é ilegal, acreditamos que a ação correta é dizer: ‘Bem, ok, certas coisas têm de acontecer para garantir que não há nenhum tipo de preocupação contínua’. Mas também temos de traçar uma linha no tempo e dizer que há certas coisas que não podemos detalhar muito mais”.

Referindo-se à sugestão de que as imagens de CCTV fossem analisadas para descobrir se o dispositivo estava a ser ativado, disse: “As pessoas estão autorizadas a verificar coisas no carro, e é uma questão de facilidade. Se for preciso desmontar toda a carroçaria e fazer cinquenta coisas, então é óbvio que isso seria visível na câmara. Mas numa coisa tão simples e tão rápida como essa, não creio que seja realista verificar isso com câmaras ou imagens virtuais, etc.”.