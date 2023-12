F1: FIA considera estandardizar a prancha do fundo dos monolugares | AutoSport

A FIA está preocupada com as baixas altura ao solo dos monolugares de Fórmula 1 e pode estar interessada em estandardizar a prancha, que é colocada fundo de todos os carros, nas próximas épocas, para garantir que não volta a acontecer o mesmo que se sucedeu no Grande Prémio dos EUA a Lewis Hamilton e Charles Leclerc.

A Mercedes e a Ferrari tiveram cada uma delas um dos seus monolugares desclassificados horas após o final da corrida do Grande Prémio dos EUA, fruto do desgaste excessivo da prancha no fundo (plank em inglês). Enquanto Hamilton perdeu o segundo lugar alcançado em pista, Leclerc tinha ficado em sexto.

A FIA planeava verificar o desgaste da prancha do fundo de apenas esses dois carros, mas como foram verificadas infrações em ambos – um caso raro de infração – decidiram selecionar mais dois monolugares para perceber se era um problema generalizado, revelou Tim Goss, Diretor Técnico da entidade federativa após as críticas à decisão da FIA em analisar apenas 4 carros.

Esta infração aconteceu porque as equipas procuraram o melhor desempenho ao baixar a altura ao solo dos seus monolugares, juntamente com o facto do traçado de Austin ter vários pontos com lombas e ser um fim de semana de formato Sprint (sem as equipas poderem alterar a configuração dos carros sem penalizar desde sexta-feira).

“Precisamos de garantir que os circuitos, de um modo geral, evitem características que possam causar isso”, afirmou Nikolas Tombazis, o responsável da FIA pelas competições de monolugares, sobre o desgaste excessivo das pranchas. “É uma linha ténue entre quando pode ser da responsabilidade de um circuito resolver algumas características e quando as equipas podem apenas precisar de elevar mais o carro. É óbvio que vamos tentar resolver estas áreas com os circuitos. Os carros estão demasiado baixos? Sim, preferíamos que estivessem um pouco mais altos, mas as características inerentes a um carro de efeito de solo é que tende a ter mais desempenho a correr baixo. É algo que acho que não podemos evitar facilmente”.

No entanto, Tombazis admite que a FIA pode optar por uniformizar este componente no regulamento técnico que vai estrear em 2026, permitindo que não precise do apoio das equipas, caso fosse para vigorar antes do novo ciclo regulamentar. “Tentámos introduzir no regulamento uma prancha padrão, mas temos de perceber que, por vezes, queremos fazer coisas e depois ainda temos de passar por quem gere e as equipas têm de votar a favor”, explicou Tombazis. “Por vezes, não há apoio suficiente. Por isso, para 2026, acreditamos que vamos simplificar muito essa área que não conseguimos simplificar tanto quanto gostaríamos com os regulamentos atuais”, concluiu.

O desgaste destes componentes é medido através de uns orifícios em locais pré-definidos que são efetuados na superfície da prancha, preenchidos com uma liga de titânio (designados por skid e que resultam nas faíscas que vemos por vezes a sair por baixo dos monolugares), sendo também pesado este componente no início de cada fim de semana, havendo depois uma comparação com o seu peso no final, sabendo-se, através destes dois processos, se o ‘plank’ sofreu mais desgaste do que o máximo permitido e se a configuração da equipa para o monolugar foi a causa principal.

Foto: Philippe NANCHINO/MPSA