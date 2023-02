F1: FIA confirma registo de 6 fabricantes de motores para ciclo 2026-2030 | AutoSport

Estão seis fabricantes confirmados para o ciclo de regulamentos das unidades motrizes 2026-2030. Alpine, Audi, Ferrari, Honda, Mercedes e Red Bull Ford completaram o processo de registo como fornecedores de motores na FIA durante os quatro anos.

A FIA confirmou que estes seis inscritos participarão no Campeonato do Mundo de Fórmula 1 da FIA de 2026-2030, ao abrigo dos regulamentos técnicos aprovados pela Comissão de Fórmula 1 da FIA e pelo Conselho Mundial do Desporto Automóvel em agosto do ano passado:

Alpine Racing

Audi

Ferrari S.p.A.

Honda Racing Corporation

Mercedes-AMG High Performance Powertrains Ltd.

Red Bull Ford

Recordamos que o novo regulamento, que permitiu o interesse da Audi e mais recentemente a Ford. A unidade motriz de 2026 terá um desempenho semelhante à atual para manter o espetáculo, utilizando motores de combustão interna V6 de alto desempenho e de alta rotação, incluirá ainda um aumento na utilização de energia elétrica próximo dos 50% e utilizará um combustível 100% sustentável. O regulamento financeiro relativo às unidades motrizes reduzirá os custos globais para os fabricantes, mantendo ao mesmo tempo a montra tecnológica de vanguarda que está no centro da Fórmula 1 e a sustentabilidade financeira dos concorrentes.