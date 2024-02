F1: FIA confirma hora de início das Sprint; estreia na China marcada para a madrugada em Portugal | AutoSport

A FIA confirmou a hora de início de todas as sessões da próxima temporada do mundial de Fórmula 1, incluindo as seis corridas Sprint agendadas para 2024 e o formato do Grande Prémio de Las Vegas, que volta a realizar-se à noite com a corrida no sábado, segundo o fuso horário local. A primeira corrida Sprint de sempre na China, poderá ser acompanhada às 4 horas da madrugada em Portugal continental.

Com a alteração do formato dos Grandes Prémios com corrida Sprint, passando esta a ser a primeira sessão do dia de sábado, a estreia em Xangai ocorre às 11 horas da manhã locais, mais sete horas do que em Portugal continental, o que significa que tem início no nosso território continental às 4 horas.

Para o Grande Prémio de Las Vegas, que volta a ser uma jornada noturna em 2024, a primeira sessão de treinos livres tem início às 2:30 horas, seguindo novo treino ainda na sexta-feira às 6 horas. No dia seguinte realiza-se o último treino às 2:30h e qualificação às 6 horas, a mesma hora da corrida no domingo. Todas estas horas, segundo o fuso horário de Portugal continental.