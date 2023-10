F1: FIA confirma análise à situação dos pilotos no Catar devido às temperaturas altas | AutoSport

A FIA diz estar preocupada com as dificuldades sentidas por vários pilotos durante a corrida do Grande Prémio do Catar, resultado das altas temperaturas e humidade que experimentaram no circuito de Losail. A entidade federativa vai analisar esta questão e promete apresentar recomendações para as futuras provas.

Mesmo que a próxima edição do GP do Catar se realize mais tarde, e sejam esperadas temperaturas mais baixas, podem existir algumas medidas para mitigar os efeitos nos pilotos, seja nesta prova ou noutras que tenham características idênticas.

A FIA salientou em comunicado ter constatado, “com preocupação”, que a temperatura e a humidade extremas “tiveram um impacto no bem-estar dos pilotos”. Acrescentam ainda que “embora sejam atletas de elite, não se deve esperar que compitam em condições que possam pôr em risco a sua saúde ou segurança. O funcionamento seguro dos carros é, em todos os momentos, da responsabilidade dos concorrentes, no entanto, tal como acontece com outras questões relacionadas com a segurança, como as infra-estruturas do circuito e os requisitos de segurança dos carros, a FIA tomará todas as medidas razoáveis para estabelecer e comunicar os parâmetros aceitáveis em que as competições são realizadas”. Assim, a entidade federativa que rege a Fórmula 1 fará “uma análise da situação no Catar para fornecer recomendações para futuras situações de condições climatéricas extremas”, avisando que é preferível “tomar medidas materiais agora para evitar a repetição deste cenário”, dando ainda nota que a análise do que se passa noutras “séries, como as provas de Cross Country em climas extremos, será analisada para potenciais aplicações a provas de circuito”.Recordamos que vários pilotos foram levados ao seu limite físico, precisando até de serem vistos no centro médico do circuito.