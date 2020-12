F1: FIA autoriza Alonso, mas nega Vettel, Ricciardo e Sainz

Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo e Carlos Sainz não vão poder testar em Abu Dhabi, no teste que inicialmente de jovens pilotos e que a FIA mudou posteriormente para…pilotos que não correram em 2020.

A Renault F1 obteve uma autorização especial para poder ter Fernando Alonso na sessão, devido à ‘tal’ alteração, o que levou a Ferrari, McLaren e Racing Point, que vão ter novos pilotos em 2021, (Carlos Sainz, Daniel Ricciardo e Sebastian Vettel), a pedir também exceções, mas a FIA não autorizou, devido à ‘cláusula’ de “não terem competido em nenhuma corrida de Fórmula 1 durante a temporada de 2020”. Seja como for, isto deixa em aberto que outras equipas possam aproveitar pilotos experientes de F1 que não correram este ano, o que a Red Bull vai aproveitar com Sebastien Buemi, e a Alfa Romeo com Robert Kubica.