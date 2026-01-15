F1: FIA autoriza adiamento de uso de combustíveis sustentáveis

O novo regulamento da Fórmula 1 para 2026 prevê a utilização obrigatória de combustíveis totalmente neutros em CO₂, sem qualquer componente fóssil. No entanto, segundo a Auto Motor und Sport, a FIA autorizou um adiamento temporário da sua utilização durante os testes de pré-temporada em Barcelona e no Bahrein.

O combustível de 2026 deverá ser produzido a partir de processos sintéticos ou de biomassa, garantindo neutralidade carbónica em toda a cadeia de produção. Para atingir elevada densidade energética e um comportamento de combustão otimizado, são utilizadas moléculas específicas desenvolvidas em laboratório. Estes componentes, porém, são complexos de fabricar, escassos e extremamente dispendiosos, podendo atingir valores na ordem dos 250 euros por litro.

A qualidade do combustível será um fator decisivo de performance, já que uma maior densidade energética permite reduzir o peso transportado em corrida. No entanto, os combustíveis à base de biomassa apresentam desafios técnicos, como menor capacidade de atomização e exigências rigorosas ao nível da resistência à detonação e da pureza química.

Perante estas dificuldades, alguns fornecedores solicitaram à FIA um adiamento na obrigatoriedade do uso de combustíveis totalmente homologados durante os testes. A federação aceitou o pedido, permitindo o uso de misturas ainda em fase de desenvolvimento — e, teoricamente, até de combustíveis fósseis — fora dos fins de semana de corrida.

A decisão visa dar mais tempo aos fabricantes para concluírem o processo de homologação, que é particularmente exigente, uma vez que cada molécula e aditivo tem de cumprir critérios ambientais rigorosos. Sendo um processo inédito, não existem referências anteriores de combustíveis 100% neutros em CO₂.

Apesar da exceção, espera-se que as equipas utilizem, já nos testes, misturas próximas das versões finais sustentáveis, de modo a identificar eventuais problemas técnicos atempadamente. A FIA já confirmou que esta flexibilidade não será permitida a partir de 2027.