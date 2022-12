F1: FIA atualiza regulamento financeiro para compensar equipas pelas Sprint | AutoSport

Durante a mais recente sessão do Conselho Mundial de Desporto Automóvel da FIA não foi apenas aprovado o calendário para a próxima época, no qual, infelizmente, não consta Portugal, em relação ao Campeonato do Mundo de Fórmula 1. Foi aprovado o valor a pagar a cada equipa nos fins de semana em formato Sprint e também a continuação de mais testes sobre os Roll Hoops, a proteção que é montada no topo do chassis e que protegem o piloto em caso de capotamento, tendo em vista o aumento da resistência deste componente para 2024.

Em comunicado após a sessão, a FIA explicou que “foi aprovado um aumento significativo da resistência necessária dos Roll Hoops para 2024, como parte do compromisso contínuo de melhorar os padrões de segurança no desporto. Estas atualizações significam que as cargas de ensaio são aplicadas mais horizontalmente para exigir uma melhor fixação do aro de rolo à estrutura do chassis”.

Sobre as compensações às equipas, o ponto mais importante é o facto de deixar de existir o pagamento por danos durante as corridas Sprint, tendo por isso existido uma atualização ao Regulamento Financeiro que inclui o “aumento do montante da indemnização por perda de direitos por cada sessão Sprint de 150.000 dólares para 300.000 dólares a partir de 2023”.

Em relação ao protocolo de Covid-19, a FIA deixa de exigir vacinação aos membros das equipas, num claro aligeirar das medidas de prevenção. Também deixa de haver testagem nos circuitos por passa a F1, passando a FIA apenas a informar onde é possível realizar a testagem nos locais por passa a caravana do Grande Circo.

Os Membros do Conselho “receberam uma atualização relativamente aos projetos em curso discutidos na mais recente reunião da Comissão de Fórmula 1”, mas sem apresentar-se qualquer conclusão sobre mais temas da disciplina.