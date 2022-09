F1: FIA aprova o calendário para 2023 | AutoSport

Está aprovado pela FIA o calendário da F1 para 2023. É um calendário extenso de 24 eventos, com a adição do Grande Prémio de Las Vegas como a penúltima ronda da época.

O Grande Prémio do Bahrain abrirá o Campeonato do Mundo de 2023 a 5 de março, enquanto o Grande Prémio do Mónaco, a 28 de maio, é mantido no calendário. O Grande Prémio de Abu Dhabi ocupará o seu lugar habitual na final da época, a 26 de novembro. O Grande Prémio do Qatar, a 8 de outubro, regressa após uma ausência de um ano. O calendário 2023 F1 evitará sobreposição com as 24 Horas de Le Mans como parte dos esforços dos membros do WMSC para otimizar todos os calendários de corrida do campeonato mundial.

A China aparece como quarta ronda do ano, apesar de não haver ainda certezas se a F1 poderá ir ou não até Xangai. Será um desafio logístico para as equipas cumprir um calendário tão denso, em especial na reta final, com seis corridas em dois meses. Mais uma vez a problemática do número de corridas irá dar que falar.