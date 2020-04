F1: FIA aprova extensão do período de fecho das fábricas

Com a F1 a planear o regresso em Julho, as FIA anunciou que estendeu o período de fecho das fábricas.

Esta medida surge sem surpresa, uma vez que a grande maioria das equipas estão com o staff em casa sob licença e, sem atividades em pista nos próximos dois meses, não faz sentido ter as fábricas abertas. Assim as FIA prolongou o período de fecho, em mais uma medida para cortar custos.

Pode ler-se no comunicado:

Todos os concorrentes agora devem observar um período de paralisação aumentado de 35 para 63 dias consecutivos durante os meses de março, abril, maio e / ou junho. 50 dias após o início do período de fecho, mediante solicitação de um concorrente e sujeito à aprovação prévia por escrito da FIA, cada competidor pode usar os serviços de um máximo de dez funcionários para trabalhar remotamente em projetos de longo prazo.

O período de fecho para fabricantes de unidades motrizes foi estendido de 35 para 49 dias consecutivos durante os meses de março, abril, maio e / ou junho. 36 dias após o início de seu período de fecho, mediante solicitação de um fabricante da Unidade Motriz, e sujeito à aprovação prévia por escrito da FIA, cada fabricante da Unidade de Potência pode usar os serviços de um máximo de dez funcionários para trabalhar remotamente em longo prazo projetos.