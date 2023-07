F1: FIA apresenta a primeira versão dos novos “guarda-lamas” | AutoSport

A FIA mostrou a primeira versão dos guarda-lamas que estão a ser testados para futura introdução, para evitar o famoso Spray que diminui significativamente a visibilidade dos pilotos quando as pistas estão molhadas.

A morte de Dilano van ‘t Hoff em Spa voltou a trazer para cima da mesa a necessidade de diminuir o spray que os carros produzem em dias de chuva. E a FIA não demorou muito tempo a testar uma solução. A primeira iteração dos protótipos de guarda-lamas foi feita pela Mercedes e testada no teste pós-GP da Grã-Bretanha, em Silverstone, numa secção do circuito molhada para esse efeito, com a Mercedes e a McLaren presente. Foram instalados os guarda-lamas no carro da Mercedes, enquanto o McLaren rodou normalmente para servir de termo de comparação.

O resultado do teste não foi muito animador, pois além da diminuição do spray não ser percetível, o aspeto visual dos apetrechos deixou muito a desejar.

“Há mais trabalho a fazer neles”, admitiu o chefe de engenharia da Mercedes, Andrew Shovlin, na Hungria. “Não estão prontos para entrar em produção e regulamentação neste momento. Há definitivamente trabalho a fazer. Shovlin disse que, embora o spray dos pneus seja reduzido com os dispositivos acoplados, “ainda há muita coisa a vir do difusor, da forma como a asa traseira a puxa para cima. Tudo isso é muito poderoso”, acrescentou. “Mas foram primeiros passos interessantes e estamos a fornecer o carro e algumas peças para fazer esse desenvolvimento. É o projeto da FIA, que decide o que vai acontecer a seguir e o que vai acontecer no futuro.”