F1: FIA anuncia testes mais rigorosos para as asas flexíveis

A abordagem faseada permitirá às equipas adaptarem-se gradualmente aos novos regulamentos. Os testes da asa traseira serão aplicados a partir do Grande Prémio da Austrália (14-16 de março), enquanto os testes da asa dianteira se seguirão no Grande Prémio de Espanha (30 de maio – 1 de junho). Esta estratégia tem como objetivo minimizar o desperdício desnecessário de componentes existentes, garantindo simultaneamente a conformidade.

A Red Bull manifestou preocupações sobre a flexibilidade aerodinâmica das asas da McLaren e da Mercedes, com a segunda metade de 2024 marcada por esta guerra de bastidores. A equipa austríaca reclamou, mas a FIA manteve os testes e, por conseguinte, a legalidade das asas mais flexíveis foi confirmada. O cenário agora muda de figura. A FIA insiste que as alterações às regras não são uma resposta direta às queixas, mas sim um esforço para garantir uma competição justa.

As asas flexíveis têm sido um fator-chave no desempenho da F1 durante anos. Tem permitido às equipas aumentar a velocidade em reta através da deformação das asas (reduzindo o arrasto criado), mantendo um elevado apoio aerodinâmico nas curvas. Esta capacidade tornou-se particularmente crucial na atual geração de carros de efeito de solo, que se debatem com a dificuldade de encontrar o equilíbrio certo entre curvas a alta e baixa velocidade.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Desconto nos combustíveis Repsol-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros