F1: FIA anuncia nova estrutura dentro de dias | AutoSport

Nesta segunda-feira, teve lugar uma reunião da Comissão F1 onde o caso de Abu Dhabi foi discutido mais aprofundadamente entre as equipas da FIA e da F1. O plano de acção e as mudanças estruturais resultantes da investigação serão tornados públicos no final desta semana.

“O Presidente da FIA (Mohammed ben Sulayem) conduziu discussões detalhadas sobre o Grande Prémio de Abu Dhabi”, pode ler-se numa declaração da FIA. “O feedback da Comissão sobre as questões levantadas será incorporado na análise do Presidente e ele apresentará publicamente notícias de mudanças estruturais e plano de ação nos próximos dias”.