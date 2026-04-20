F1: FIA anuncia ajustes ao regulamento de 2026

A FIA e os principais intervenientes da Fórmula 1 chegaram a acordo sobre um conjunto de ajustes aos regulamentos de 2026, a implementar a partir do Grande Prémio de Miami a 3 de maio. As mudanças resultam de consultas realizadas nas últimas semanas com base nos dados recolhidos nas três primeiras provas da temporada.

O contexto que motivou as mudanças inclui preocupações de segurança levantadas pelos pilotos, em particular após o violento acidente de Oliver Bearman no Japão, provocado por um diferencial de velocidade elevado, e críticas generalizadas à gestão de energia exigida pelos novos regulamentos. A pausa forçada no calendário, após o cancelamento dos Grandes Prémios do Bahrein e da Arábia Saudita devido ao conflito no Médio Oriente, permitiu acelerar estas negociações.

Seguem-se as alterações anunciadas pela FIA

Qualificação

Ajustes aos parâmetros de gestão de energia, incluindo uma redução da regeneração máxima permitida de 8MJ para 7MJ, com o objetivo de reduzir a regeneração excessiva de energia e encorajar uma condução mais consistente a fundo. Esta alteração visa reduzir a duração máxima do Super Cliping para aproximadamente 2 a 4 segundos por volta.

A potência máxima do Super Cliping foi aumentada para 350 kW, anteriormente fixada em 250 kW, reduzindo ainda mais o tempo gasto em regeneração e diminuindo a carga de trabalho dos pilotos na gestão de energia. Esta medida será igualmente aplicada em condições de corrida.

O número de eventos onde podem aplicar-se limites de energia alternativos mais baixos foi aumentado de 8 para 12 corridas, permitindo uma maior adaptação às características dos circuitos.

Corrida

A potência máxima disponível através do Boost em condições de corrida passa a estar limitada a +150 kW (ou ao nível de potência atual do carro no momento de ativação, se superior), restringindo diferenciais de desempenho súbitos.

O MGU-K mantém-se a 350 kW nas zonas-chave de aceleração (desde a saída de curva até ao ponto de travagem, incluindo zonas de ultrapassagem), mas ficará limitado a 250 kW nas restantes partes da volta.

Estas medidas foram concebidas para reduzir velocidades de aproximação excessivas, mantendo as oportunidades de ultrapassagem e as características gerais de desempenho.

Arranques

Foi desenvolvido um novo sistema de “deteção de arranque de baixa potência”, capaz de identificar carros com aceleração anormalmente baixa logo após a libertação da embraiagem.

Nestes casos, será acionada automaticamente a entrega do MGU-K para garantir um nível mínimo de aceleração e mitigar os riscos associados aos arranques, sem introduzir qualquer vantagem desportiva.

Será introduzido um sistema de aviso visual associado, ativando luzes intermitentes (traseiras e laterais) nos carros afetados para alertar os pilotos que seguem atrás.

Foi também implementado um reinício do contador de energia no início da volta de formação, para corrigir uma inconsistência do sistema previamente identificada.

Condições de chuva — melhoria da segurança e visibilidade

As temperaturas das mantas de aquecimento dos pneus intermédios foram aumentadas, na sequência do feedback dos pilotos, com o objetivo de melhorar a aderência inicial e o desempenho dos pneus em condições de piso molhado.

A entrega máxima do ERS será reduzida, limitando o binário e melhorando o controlo do carro em condições de baixa aderência.

Os sistemas de iluminação traseira foram simplificados, com sinais visuais mais claros e consistentes, de forma a melhorar a visibilidade e o tempo de reação dos pilotos que seguem atrás em condições adversas.

Mohammed Ben Sulayem reagiu às alterações

O presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, reagiu positivamente às alterações confirmadas aos regulamentos de 2026, elogiando todos os intervenientes pelo trabalho realizado em tempo recorde.

Ben Sulayem destacou o papel central dos pilotos no processo de consulta, sublinhando que a segurança e a equidade desportiva continuam a ser as prioridades máximas da FIA. O presidente reconheceu ainda que a pausa inesperada no calendário foi aproveitada de forma construtiva por todas as partes envolvidas.

Declarações de Mohammed Ben Sulayem, presidente da FIA

“Gostaria de elogiar todos no ecossistema da Fórmula 1, os funcionários da FIA, as equipas, os pilotos e os fabricantes de unidades motrizes, pelo trabalho construtivo e colaborativo realizado num espaço de tempo muito curto.

Embora tenhamos enfrentado uma pausa inesperada no calendário devido a circunstâncias alheias ao desporto, todas as partes mantiveram-se plenamente empenhadas em agir no melhor interesse da Fórmula 1.

Mais do que nunca, os pilotos estiveram no centro destas discussões, e gostaria de lhes agradecer pelo seu contributo valioso ao longo deste processo.

A segurança e a equidade desportiva continuam a ser as prioridades máximas da FIA. Estas alterações foram introduzidas para resolver os problemas identificados nas primeiras provas e para garantir a integridade e a qualidade contínuas da competição.

Aguardamos agora com entusiasmo o resto do que promete ser uma emocionante temporada de 2026.”

Fotos: MPSA