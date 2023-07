F1: FIA abre as portas à GM e a Andretti | AutoSport

Mohammed ben Sulayem deu um sinal positivo à GM e, por conseguinte, à Andretti. O presidente da FIA considera que a potencial entrada do construtor americano pode ser muito importante para a F1.

A FIA abriu o concurso para a entrada de mais uma equipa na F1 e a Andretti, que se aliou à GM, parece estar em boa posição para ganhar a vaga no Grande Circo e ben Sulayem poderá ter dado um sinal importante:

“As pessoas têm de compreender que estamos aqui para promover o desporto automóvel e que estamos aqui para ser justos”, disse à AP. “O processo de Manifestação de Interesse é muito robusto e não há nenhuma circunstância em que possamos recusar a participação de qualquer equipa que cumpra os critérios. Imagine-me a dizer não a alguém como a GM? Os regulamentos estabelecem que podemos ter até doze equipas. Não estou a quebrar as regras”, insistiu. “Mas será que permitimos a entrada de qualquer pessoa? Não. Mas como é que podemos recusar a GM? Quer dizer, onde é que está o bom senso? A GM é um peso pesado e quando eles vêm com a Andretti, isso é bom para todos nós. Não censuro algumas equipas por estarem relutantes, por recusarem ou rejeitarem, digamos assim, porque as pessoas querem ficar na sua própria área, o que significa que não há ninguém novo que as desafie. Desafiá-los talvez com o desempenho ou os benefícios financeiros. Mas acreditamos que estão reunidas as condições para a entrada de novos pilotos na F1”.