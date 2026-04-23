F1, Ferrari validou o novo pacote de atualizações em Monza

A Scuderia Ferrari realizou um dia de testes promocionais em Monza, onde validou o novo pacote de atualizações para o Grande Prémio de Miami e as recentes diretrizes da FIA sobre gestão de energia.

Os pilotos Charles Leclerc e Lewis Hamilton partilharam o SF-26, completando os 200 quilómetros permitidos.

Esta divisão permitiu à equipa recolher dados consistentes sob diferentes condições e estilos de condução, apesar das restrições de configuração inerentes a um “dia de filmagens”.

As atualizações incluem novas asas dianteira e traseira, um fundo plano revisto e refinamentos aerodinâmicos. Um destaque foi a asa traseira “Macarena”, testada intensamente em Monza para fiabilidade e atuação hidráulica. A Ferrari foi a primeira equipa a rodar com pleno conhecimento das novas regras da FIA para os sistemas híbridos, calibrando-os para a eficiência energética que será crucial em Miami.

A equipa utilizou sensores internos para correlacionar os dados de pista com os estudos de túnel de vento e CFD. Este teste foi a última oportunidade de contacto real com a pista antes do regresso do campeonato, e os dados recolhidos serão integrados no simulador em Maranello para finalizar o set-up para a próxima prova.