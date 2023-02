F1: Ferrari vai fazer alguns ajustes à estratégia de corrida | AutoSport

A gestão estratégica das corridas tem sido criticada com muita regularidade nos últimos anos, com algumas decisões que surpreenderam pela negativa. A Ferrari reviu tudo o que correu mal no último ano e a estratégia irá sofrer algumas alterações.

Tem sido apontado como um dos aspetos a melhorar na Scuderia e este ano, com a chegada de Frédéric Vasseur poderemos ter finalmente mudanças neste capítulo. Após o lançamento do novo SF-23, em Fiorano, Vasseur disse que haveria alguns ajustes na abordagem estratégica para a primeira corrida no Bahrein no próximo mês.

“Sim, vamos fazer alguns pequenos ajustes”, disse Vasseur, citado pelo motorsport.com. “Mas o que eu disse da última vez é que se vê apenas a parte visível do iceberg. E quando falam de estratégia, fala-se falar dos estrategas, e da estratégia. Mas não é apenas uma pessoa a carregar num botão. É o software, é a equipa da fábrica, e é também o processo no pit wall. E por isso um ajuste geral e não incide apenas sobre uma pessoa”.