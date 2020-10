F1: Ferrari traz melhorias para Portugal

Enquanto a Mercedes já admitiu que parou o desenvolvimento do W11, a Ferrari continua a trazer melhorias para as pistas e tal deverá acontecer também em Portimão.

A Scuderia, com uma época longe do nível desejado e com um carro muito abaixo da concorrência, continua a procurar novos caminhos para encontrar a performance desejada, um trabalho que certamente serve para adiantar serviço para 2021.

Pudemos ver algumas melhorias na Rússia e na Alemanha, uma tendência que Mattia Binotto quer manter em Portugal:

“É claro que não estamos satisfeitos com os resultados, mas continuamos a trabalhar para melhorar o nosso nível de desempenho geral”, disse Binotto.

“Vimos sinais de progresso na qualificação, mas o importante é que as atualizações que estamos a introduzir parecem estar a ir na direção certa, principalmente olhando para 2021. Posto isto, devemos ter também algumas atualizações para o próxima corrida em Portimão. ”

“Olhando para trás, há alguns pontos positivos”, disse Charles Leclerc após a corrida em Nurburgring. “Não esperava ser tão competitivo com o frio como aquele, o carro estava muito bem, por isso foi positivo.”

“Acho que as pequenas atualizações que trouxemos nesse fim de semana também foram na direção certa, não foi um grande passo, mas não era o que estávamos à procura, foi um pequeno passo na direção certa. Isso é positivo, agora precisamos entender porque o primeiro stint com os macios foi tão afetada pelo “graining”, mas estou bastante satisfeito com a forma como o fim de semana correu.”