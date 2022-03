F1: Ferrari trabalha num novo fundo para o F1-75 | AutoSport

Enquanto algumas equipas procuram ainda soluções para a falta de apoio aerodinâmico e para eliminar o efeito oscilatório, a Ferrari e a Red Bull estão já a afinar as suas máquinas para ganhar mais performance. Como já foi anteriormente noticiado, a Red Bull levará um novo pacote, mais leve, para Imola e a Ferrari trabalha num novo fundo para poder diminuir a altura ao solo.

Já sabíamos que o Red Bull RB18 estava um pouco pesado e que excesso de peso tem dado dores de cabeça aos engenheiros. Com o esperado novo pacote que tornará o carro mais leve, espera-se que o problema do peso seja minimizado, ganhando com isso tempo por volta e melhorando a gestão dos pneus. Helmut Marko referiu que as perdas por causa do peso a mais eram significativas e que poderiam chegar aos quatro décimos de segundo por volta, na Arábia Saudita. Assim, com menos peso, os tempos por volta melhoram, assim como a gestão dos pneus, sujeitos a uma menor energia a cada curva.

Também a Ferrari não está parada e trabalha num novo fundo para o seu monolugar, que deverá permitir diminuir a altura ao solo. Isso permitirá à Ferrari ganhar mais apoio aerodinâmico, sem sofrer do efeito oscilatório que tanto tem afetado algumas equipas. A Ferrari tem minimizado esse efeito com uma altura ao solo maior, compensando com uma asa traseira maior e por isso com mais arrasto. Com o novo fundo a Ferrari poderá usar uma asa traseira menos agressiva diminuindo o arrasto e, por conseguinte, melhorando a eficiência em reta. Estes upgrades também poderão chegar por altura da prova de Ímola. A guerra do desenvolvimento começou para as duas equipas do topo.