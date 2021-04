F1: Ferrari surpreendida com visitas constantes de Carlos Sainz

Carlos Sainz faz questão de passar muito tempo na fábrica das equipas por onde passa. Desta forma tem mais contacto com os engenheiros, com a equipa e vai se inteirando de tudo que se faz, tentando ajudar. Esta postura surpreendeu na Ferrari, pois não estavam habituados a tantas visitas.

“É uma ética de trabalho, ou um método de trabalho, que descobri na McLaren”, disse Sainz à Sky F1. “Mudei-me para o Reino Unido para tentar fazer a minha adaptação à McLaren no primeiro ano, o mais rapidamente possível. No início, a Ferrari não estava habituada a ter o piloto lá tantas vezes e tivemos de encontrar formas de me manter ocupado ou tornar-me útil. Mas depois habituámo-nos a isso e começou a funcionar muito bem”.

Sainz nunca escondeu que pilotar pela Ferrari era um sonho que tinha e que agora se concretizou. Embora admita dificuldades em expressar emoções, tentou explicar o que é ser piloto da Scuderia, especialmente no primeiro dia que experimentou um carro vermelho.

“Não sou muito bom a descrever as minhas emoções e sentimentos, mas posso dizer-vos que se pode sentir como todos os engenheiros e mecânicos sabem que é um dia importante, com os fãs nas vedações, eles tinham faixas a apoiar-me”, recordou ele.

“Isso pareceu-me incrivelmente especial porque de repente percebi que aquele era o momento com que eu sonhava há 15 anos. Os meus ídolos do passado – Schumacher, Alonso, Vettel – todos eles tiveram esse primeiro dia em Fiorano – e eu gostei muito. Quando fui para a cama nessa noite, pude refletir um pouco sobre isso e gostei muito”.