F1, Ferrari sobre jovens pilotos: “Escolher um é uma dor de cabeça…”

Más condições climatéricas no Grande Prémio do Eifel não deixaram que Mick Schumacher e Callum Ilott fizessem a sua estreia num Grande Prémio de Fórmula 1.

Apesar disso, o diretor desportivo da Ferrari, Laurent Mekies, afirmou ao podcast F1 Nation que se sente orgulhoso quando vê os jovens pilotos da academia Ferrari prontos para subir à categoria principal: «A academia fez um trabalho muito bom. Eles estão a fazer tudo para serem competitivos nos ambientes alternativos à Fórmula 1. Já na Fórmula 3 mostraram do que eram capazes».

«Estes rapazes estão no caminho certo. Agora estamos no ponto em que eles se estão a aproximar do nível da Fórmula 1. Foi um momento emocional vê-los no carro da Fórmula 1. Agora vai dar-nos uma dor de cabeça para escolher com quem continuamos, mas é uma boa dor de cabeça de se ter”, conclui Mekies.