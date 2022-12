F1: Ferrari serve de cobaia para a Pirelli | AutoSport

Carlos Sainz e Charles Leclerc vão voltar à pista. Os pilotos da Ferrari vão pilotar o F1-75 na pista de Fiorano, num teste com pneus de chuva para a Pirelli.

Carlos Sainz já esteve hoje em pista, com o asfalto molhado, para testar melhorias nos pneus de chuva da Pirelli, que foram alvo de críticas esta época, com os pneus intermédios a serem os preferidos, mesmo em condições mais extremas. Robert Kubica esteve ao serviço da Pirelli em Paul Ricard com a Alfa Romeo e e amanhã, Charles Leclerc irá estar em pista para trabalhar com a fornecedora de pneus.