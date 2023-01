F1: Ferrari sem pressa de renovar com os pilotos | AutoSport

Os pilotos da Ferrari têm contrato até 2024, ou seja, ainda duas épocas pela frente e talvez por isso Frédéric Vasseur não tem pressa para renovar com os pilotos.

Alguns poderiam pensar que a Ferrari deveria começar já a pensar em renovar com os pilotos, uma vez que tem uma das melhores duplas da grelha, mas Vasseur não tem pressa e vai esperar, pretendendo focar-se em outros assuntos que considera mais importantes nesta fase:

“Conheço muito bem os dois pilotos e penso que ainda temos algum tempo antes de começarmos a falar do futuro”, disse ele. “Para mim, esta não é a prioridade número um. Temos de começar a época muito bem, depois haverá tempo para o resto, penso que seria um erro iniciar as negociações numa altura em que a prioridade é outra. Temos de estar concentrados no lado desportivo, para obter resultados. E é como no casamento, se ambos os lados da mesa estiverem satisfeitos com a situação, vão continuar, por certo. Mas penso que agora não é a prioridade. Temos uma boa relação. E vamos ter tempo para discutir sobre isto. O único tema em que temos de estar concentrados é no desempenho e obter resultados”.