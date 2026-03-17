F1: Ferrari sem ordens de equipa

A Ferrari reforçou o estatuto de segunda força do Mundial de Fórmula 1 no arranque de 2026, com Lewis Hamilton e Charles Leclerc a assumirem-se como candidatos regulares ao pódio. No Grande Prémio da China, a equipa voltou a estar na luta pelos lugares cimeiros, com Hamilton a conquistar o primeiro pódio desde que chegou a Maranello.

A disputa interna entre os dois pilotos tem sido uma constante nas primeiras corridas da temporada. Em Melbourne e na corrida sprint de Xangai, Leclerc levou a melhor, mas desta vez foi Hamilton a impor-se, confirmando o equilíbrio competitivo dentro da equipa italiana.

Apesar do risco de perder posições, a Ferrari optou por não impor ordens de equipa na fase decisiva da corrida. O chefe de equipa, Fred Vasseur, explicou a decisão e destacou a confiança nos dois pilotos.

“Confio neles. É sempre uma situação delicada porque é difícil controlá-los, mas não quis pedir para congelarem posições, porque seria injusto. São profissionais, fizeram um excelente trabalho e isto é bom para a equipa e para a Fórmula 1”, afirmou à Sky Sports F1.

Vasseur sublinhou ainda a importância do primeiro pódio de Hamilton com a Ferrari, considerando-o um passo relevante no processo de crescimento da equipa.

“É um passo importante. O primeiro pódio é sempre especial e acredito que nos vai ajudar a evoluir. Foi um bom fim de semana, mas temos de ser claros: ainda estamos longe da Mercedes. Eles têm quatro ou cinco décimos de vantagem e isso é muito.”

O responsável francês explicou também que a evolução do monolugar terá de ser feita de forma gradual, uma vez que a unidade de potência está limitada pelas atuais regras.

“Não estamos a trabalhar apenas no motor, mas em todas as áreas do carro. A unidade motriz é mais difícil de desenvolver nesta fase, por causa do congelamento, por isso temos de procurar ganhos noutras áreas. Não vamos encontrar meio segundo de uma só vez, é melhor encontrar várias melhorias pequenas que, juntas, façam a diferença.”

Apesar da desvantagem para a Mercedes, a Ferrari acredita que pode aproximar-se ao longo da temporada. Com dois pilotos competitivos e consistentes, a equipa italiana procura manter-se na luta pelos pódios e aproveitar eventuais oportunidades para discutir vitórias, enquanto trabalha no desenvolvimento necessário para reduzir a diferença para os líderes do campeonato.