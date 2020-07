F1: Ferrari sem atualizações na Áustria e com “carro novo” na Hungria

A Ferrari não irá levar atualizações para as primeiras provas do ano mas deverá compensar na Hungria, segundo palco de 2020.

A Ferrari está a tentar compensar a falta de competitividade que verificou nos testes de Barcelona e deverá fazer mudanças significativas no seu monolugar na Hungria. Até lá o carro irá ter poucos ou nenhuns updates nas primeiras duas provas na Áustria.

“A verdade é que o resultado dos testes nos levou a tomar uma mudança significativa de direção em termos de desenvolvimento, especialmente na componente aerodinâmica ”, disse Mattia Binotto .

“Primeiro, tínhamos que entender por que não vimos os resultados esperados e como recalibrar todo o programa como resultado. Teria sido contraproducente continuar na direção que planeamos, sabendo que não teríamos atingido os nossos objetivos. Portanto, decidimos criar um novo programa que olhasse para o carro como um todo, sabendo que nem tudo estaria pronto para a primeira corrida.”

“O nosso objetivo é apresentar as atualizações na terceira corrida de 19 de julho em Hungaroring. Além disso, além do desenvolvimento atual do carro, nas últimas semanas, trabalhamos muito na análise de seu comportamento, com trabalho de simulação e com a ajuda dos nossos pilotos. Sabemos que, no momento, não temos o pacote mais rápido”, disse ele. “Sabíamos disso antes de ir para Melbourne e isso não mudou.

“Dito isto, o circuito de Spielberg tem características diferentes de Montmeló e as temperaturas estarão bem acima das de fevereiro. Na Áustria, devemos tentar aproveitar ao máximo todas as oportunidades e, na Hungria, com a nova etapa de desenvolvimento em que estamos a trabalhar, poderemos ver onde realmente estamos, comparando com os outros, tendo em consideração os desenvolvimentos que nossos próprios concorrentes terão trazido ”.