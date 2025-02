F1: Ferrari seguiu ideia da McLaren e da Red Bull

A Ferrari apresentou mudanças significativas no seu monolugar. A Scuderia seguiu a filosofia da McLaren e da Red Bull no que diz respeito à suspensão dianteira, visando melhorar a performance do carro.

As mudanças incluem uma nova suspensão dianteira pull-rod, semelhante à usada por McLaren e Red Bull. Essa escolha levou a uma série de ajustes, como um novo chassi, uma transmissão mais curta e uma reconfiguração da refrigeração, com os sidepods sendo reposicionados para melhorar o fluxo de ar.

A Ferrari acredita que essas modificações permitirão uma maior evolução do carro ao longo do ano. O chefe técnico Loic Serra destacou que o desenvolvimento do SF-24 estava a chegar ao limite, tornando necessária a mudança para um novo conceito. O SF-25 tem um entre-eixos maior, deslocando o peso para a traseira, o que deve melhorar a aerodinâmica e o desempenho geral.

Pull rod vs Push rod

A principal diferença entre as suspensões push rod e pull rod na F1 está na posição e funcionamento do braço da suspensão.

A push rod conecta a parte superior do chassi à parte inferior da roda, empurrando o amortecedor. Proporciona uma pilotagem mais estável, reduzindo o desgaste dos pneus e absorvendo melhor as irregularidades da pista. É uma configuração mais frequentemente usada, mais simples e de melhor acesso o que reduz o tempo de trabalho dos mecânicos.

Já a pull rod liga a parte inferior do chassi à parte superior da roda, puxando o amortecedor. É mais rígida, melhora a aerodinâmica, reduz o centro de gravidade e torna o carro mais ágil. A sua localização dificulta o trabalho dos mecânicos e são, normalmente, suspensões mais difíceis de otimizar.

Mudanças profundas, performance semelhante

Apesar das mudanças, Serra não prevê uma curva de aprendizado mais íngreme do que a do ano passado. Embora muitos componentes tenham sido reformulados, a Ferrari espera manter o desempenho em algumas áreas e melhorá-lo em outras. O primeiro pacote de atualizações será crucial para o desenvolvimento da temporada, e a equipe confia que a nova abordagem permitirá avanços significativos sem comprometer a adaptação inicial.