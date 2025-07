F1, Ferrari: revelado o ‘problema secreto’ do carro

A Ferrari tem-se esforçado para alcançar a McLaren nas últimas corridas, mas continua a ficar aquém do esperado.

Apesar das atualizações regulares no SF-25, os resultados da Ferrari permanecem inconsistentes. Lewis Hamilton continua sem conseguir um pódio, embora ande lá perto e Charles Leclerc teve apenas um segundo lugar no GP do Mónaco de F1.

A equipa continua a enfrentar problemas de desgaste excessivo da prancha e planeia uma atualização da suspensão traseira já para o Grande Prémio da Bélgica.

Hamilton continua a descrever o seu carro como “muito difícil” de pilotar em Silverstone, e Leclerc teve problemas para gerar temperatura nos pneus em condições de pista molhada.

Mas pelos vistos há um ‘Problema Secreto’: ambos os pilotos se têm queixado de um problema não especificado no carro, sobre o qual Hamilton tem sido particularmente reservado com a imprensa mas de acordo com uma informação do Motorsport.it, o problema está relacionado com o sistema de direção assistida, especialmente nas curvas de alta velocidade onde são geradas muitas – demasiadas – forças G.

Embora os resultados recentes não tenham sido catastróficos, é evidente que a Ferrari não está no nível que esperava estar no início da temporada, especialmente após ter disputado o Campeonato de Construtores até à derradeira corrida no ano passado com a McLaren.

