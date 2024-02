F1: Ferrari revela o SF-24 | AutoSport

Com Frédéric Vasseur na liderança da Ferrari, a equipa mostrou progresso no seu primeiro ano, mas o objetivo era desafiar a Red Bull de forma consistente em 2023, não o tendo conseguido.

Apenas uma pequena audiência de convidados esteve presente em Maranello, enquanto o resto do mundo assistia online à apresentação do 70º carro que a Ferrari constrói para participar no Campeonato do Mundo de Fórmula 1. Estiveram presentes na apresentação na pista de Fiorano o presidente John Elkann, o diretor executivo Benedetto Vigna e o vice-presidente Piero Ferrari, juntamente com representantes dos parceiros comerciais, bem como membros da equipa, começando por Frédéric Vasseur e os pilotos Charles Leclerc e Carlos Sainz.

Num curto vídeo, a Ferrari deu a conhecer ao mundo o SF-24, revelando instantes depois mais imagens em estúdio do novo monolugar. Este ano não houve qualquer evento em Maranello para a apresentação do projeto, mantendo a equipa italiana toda a imprensa longe das suas instalações.

