F1: Ferrari revela alguns detalhes do SF-24 em vídeo nas redes sociais | AutoSport

A apresentação do monolugar da Ferrari para 2024, o SF-24, está marcada para amanhã, mas ainda hoje a equipa italiana revelou um pouco do que podemos esperar do carro para a próxima temporada.

A Ferrari procura encurtar a diferença para a Red Bull ainda este ano, o último com Carlos Sainz ao lado de Charles Leclerc, uma vez que em 2025 será o heptacampeão do Mundo de Fórmula 1, Lewis Hamilton, quem estará aos comandos de um dos monolugares da Scuderia, mantendo-se o monegasco no outro carro.

Foto: Philippe NANCHINO/MPSA