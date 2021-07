F1: Ferrari realista para a Hungria apesar do rendimento em Silverstone | AutoSport

Depois de um desempenho que surpreendeu muitos no GP da Grã-Bretanha, a Ferrari quer continuar a subir de rendimento, naquela que é uma excelente luta pelo terceiro lugar do campeonato de construtores, com a McLaren. No entanto, ambos os pilotos mantém contenção no entusiasmo.

“É bom ser um optimista, e penso que todos queremos ser optimistas depois de um desempenho tão bom nas últimas três corridas, mas por outro lado também temos de ser realistas. Estamos de bom humor, mas sinto que lutar pela vitória em Budapeste é talvez um pouco optimista. Portanto, realisticamente, penso que ficarei feliz se estivermos apenas atrás das duas primeiras equipas”, afirmou Charles Leclerc, citado pelo AutoSport britânico.

Carlos Sainz, avisou que a pista de Hungaroring já não é tão lenta como costumava ser, já que o apoio dos carros atuais, permitem aos pilotos elevar a velocidade em algumas das curvas.

“Budapeste tornou-se de facto um circuito de média a alta velocidade, com estes carros. Se olharmos para o Mónaco e Baku, há curvas que se fazem em segunda ou terceira velocidade, mas Budapeste hoje em dia, com estes carros loucos com muita força descendente, no setor intermédio estamos sempre em quarta ou quinta velocidade, por isso não é uma pista de baixa velocidade pura como costumava ser. Não me parece que seja uma pista tão boa para nós. Penso que é uma grande oportunidade de estar mesmo atrás da Red Bull e da Mercedes, mas a downforce continua a ser a coisa mais importante e podemos ver pelos dados que esses tipos ainda estão à frente”.F1: Ferrari realista para a Hungria apesar do alcançado em Silverstone