F1, Ferrari questiona sistema de asa dianteira da Mercedes: nova investigação da FIA

A Mercedes volta a estar no centro de uma investigação da Federação Internacional do Automóvel (FIA), desta vez devido a alegações da Ferrari sobre o sistema de fecho da asa dianteira dos seus carros. A equipa italiana suspeita que a Mercedes está a utilizar um mecanismo sofisticado que contorna as regras aerodinâmicas estabelecidas.

De acordo com os regulamentos da FIA, as asas dianteiras devem fechar num intervalo máximo de 400 milissegundos entre si. A Ferrari alega que a Mercedes cumpre esta regra numa primeira fase, possivelmente para iludir os sensores da FIA, mas que implementa uma segunda fase de fecho mais lenta, otimizando a posição aerodinâmica final fora do período de tempo estipulado.

FIA avalia legalidade do sistema em Suzuka

Apesar das alegações da Ferrari, a FIA ainda não emitiu qualquer comunicado oficial sobre o caso. Desta forma, a Mercedes mantém a autorização para competir com o sistema atual no Grande Prémio de Suzuka, no Japão.

Enquanto a Ferrari procura superar a Mercedes em termos de performance na pista, a competição técnica fora dela intensifica-se. Este é o mais recente desenvolvimento numa série de escrutínios à Mercedes, que já tinha sido investigada anteriormente por questões relacionadas com a taxa de compressão do motor e a exploração de lacunas técnicas no regulamento.

FOTO Pirelli