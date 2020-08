F1: Ferrari questiona FIA sobre o protesto da Renault à Racing Point

Na quarta-feira terá lugar a audiência sobre o protesto da Renault à Racing Point, colocado no Grande Prémio da Estíria. Também na Hungria e na Grã-Bretanha a equipa francesa fez o mesmo, com a FIA a decidir juntar tudo. Recorde-se que este protesto tem por base as condutas de travão do RP20, onde a Renault alega serem cópias do Mercedes W10, vencedor do campeonato de pilotos e construtores em 2019.

Agora, segundo o racefans.net, a Ferrari enviou uma carta à FIA a pedir esclarecimentos sobre termos do Regulamento Desportivo fundamentais no protesto da Renault. O porta-voz da Ferrari disse que a equipa questionou como a Racing Point concebeu as peças em questão quando admitiu que elas são baseadas no Mercedes W10.

Também o CEO da McLaren Racing, Zak Brown, partilha da mesma preocupação da Renault e da Ferrari, e em declarações ao racefans.net, afirmou: “Queremos que se chegue ao fundo da questão entre o carro da Mercedes e o carro da Racing Point. Achamos que é contra o espírito das regras”.

“Mas, não temos pormenores, por isso não estamos numa posição de dizer se é legal ou não, porque não temos conhecimento de terem recebido informação privilegiada”.

“Vamos ver o resultado do protesto da Renault. Tal como a Ferrari, procuramos esclarecimento sobre se a FIA o considera legal”.