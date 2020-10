F1: Ferrari quer estar regularmente no pódio em 2021

Para 2021 o objetivo da Ferrari, de acordo com o chefe de equipa Mattia Binotto, não é estar a disputar vitórias nem campeonatos, mas sim chegar às posições do pódio de forma regular.

Em 2020, a temporada não começou bem, mas nos últimos Grandes Prémios Charles Leclerc conseguiu levar o SF1000 a ficar entre os dez primeiros classificados, com um quarto lugar no Grande Prémio de Portugal.

Para Binotto, um regresso às vitórias ou uma disputa pelo título não está no horizonte para 2021, mas para o próximo ano o objetivo é atingir pódios regularmente: «Em 2021 não vamos estar na luta pelo campeonato, mas o objetivo é tentar estar no pódio de forma regular. 2022 será a oportunidade para reordenar as coisas», disse o chefe de equipa da Ferrari à Sky Italia.