F1: Ferrari quer decisão sobre contrato de Carlos Sainz “antes do final da época” | AutoSport

Frédéric Vasseur revelou que o futuro de Carlos Sainz na Ferrari deverá estar resolvido antes do final da temporada, numa altura em que muito se especula sobre a possível saída do piloto espanhol para o projeto da Sauber com a Audi. No entanto, em Maranello parece reinar a confiança que será assinado um novo contrato a longo prazo com Sainz.

Sublinhando que equipa e piloto estão “totalmente alinhados”, quanto ao que é necessário fazer para melhorar o desempenho coletivo, Vasseur explicou que nos “momentos difíceis” do início da temporada “colocaram-nos a mesma questão e demos sempre a mesma resposta. Temos tempo para discutir, ainda temos 18 meses de contrato pela frente”.

Mesmo afirmando terem tempo para discutir a renovação do contrato entre as partes, o chefe de equipa da Ferrari referiu que “queremos começar o próximo campeonato com uma situação clara, o que significa que teremos de tomar decisões antes do final da época”, acrescentando que as conversações com quem gere a carreira do piloto vão começar “em breve”.

Carlos Sainz tem sido falado para uma possível saída da Ferrari. Houve rumores que o piloto espanhol, muito apreciado por Andreas Seidl, que está a orquestrar o regresso da Audi à F1, teria já assinado um pré-contrato – segundo o site autoaction.com.au – o que significa que a Audi teria direito de preferência, não servindo para ligar oficialmente o piloto à marca. Além de Seidl apreciar Sainz, o pai do piloto tem excelentes ligações com a marca.