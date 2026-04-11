F1, Ferrari quer Andrea Stella no lugar de Fred Vasseur em 2028

O presidente da Ferrari, John Elkann, manifesta o desejo de ver Andrea Stella regressar a Maranello. O atual chefe de equipa da McLaren, que revitalizou a estrutura de Woking, transformando-a num projeto vencedor, é encarado como o candidato ideal para substituir Fred Vasseur, assim que o contrato do francês terminar, no final de 2027.

John Elkann prioriza o regresso de um italiano à liderança da Scuderia, e Stella cumpre este requisito, além de possuir um vasto currículo em Maranello, onde trabalhou entre 2000 e 2014 como engenheiro de pilotos como Michael Schumacher e Kimi Raikkonen.

Desde que assumiu o comando em 2023, Stella liderou a McLaren na conquista de dois títulos mundiais de construtores (2024 e 2025) e do título de pilotos com Lando Norris, pondo fim a um jejum que durava desde os anos 90 e 2000.

Apesar de ter renovado contrato até 2027 e de a Ferrari demonstrar maior competitividade em 2026 (com pódios de Leclerc e Hamilton), Vasseur contabiliza apenas seis vitórias desde 2023.

O seu futuro poderá estar em risco já este verão se os resultados não corresponderem à evolução do novo SF-26.

Os rumores indicam a existência de um pré-contrato entre Stella e a Ferrari. Esta movimentação coincide com a contratação de Gianpiero Lambiase (ex-Red Bull) pela McLaren para 2028, o que libertaria Stella para assumir funções de topo em Itália.

A McLaren nega a saída do seu diretor, afirmando que a estrutura atual, liderada por Stella e pelo CEO Zak Brown, permanece sólida e focada em manter a hegemonia no campeonato.

A Ferrari atravessa o seu maior período de jejum na história: não vence o título de construtores desde 2008 nem o de pilotos desde 2007. Para a direção da marca, a “mentalidade vencedora” de Andrea Stella é vista como o elemento que falta para recolocar o “Cavallino Rampante” no topo do pódio mundial.

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