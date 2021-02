F1: Ferrari pretende dar tempo de pista a Callum Ilott

Callum Ilott não conseguiu um lugar na Fórmula 1 em 2021. O piloto britânico em 2020 foi segundo classificado na Fórmula 2.

Para além disso, o britânico testou o C39 da Alfa Romeo nos testes pós-temporada em Abu Dhabi e só não conseguiu fazer a sua estreia num fim de semana de Fórmula 1 porque na sexta-feira do Grande Prémio de Eifel, as condições meteorológicas não deixaram os carros irem para a pista.

Big thank you to @alfaromeoracing for the amazing day in this awesome machine ☺️ lots of laps done and most importantly got through our program with no issues ☑️ pic.twitter.com/uD4taXsqcb