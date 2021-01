F1: Ferrari prepara testes em Janeiro para Carlos Sainz

A Ferrari pretende colocar Carlos Sainz a testar ainda este mês para acelerar a integração do piloto espanhol na equipa.

Com apenas três dias de testes agendados para 2021 e com a data ainda incerta, olhando aos desenvolvimentos que a pandemia está a ter, a Ferrari pretende preparar um teste com Sainz, com uma máquina antiga, para o piloto começar a perceber melhor os procedimentos da equipa:

“Estamos a planear organizar algo para o Carlos, para garantir que ele possa acelerar de alguma forma a sua integração com a equipa, com os engenheiros, com o carro, com a nossa forma de trabalhar, os nossos procedimentos”, admitiu o chefe da equipa, Mattia Binotto.

“O simulador será importante a esse respeito, mas estamos atualmente a tentar organizar o tempo de Janeiro eventualmente, para correr com um carro antigo, apenas para ter a certeza de que ele se habitua à equipa e aos nossos procedimentos assim como para conhecer as pessoas”.

Sainz manifestou preocupação desde início pelo pouco tempo de preparação com a sua nova equipa, mas a Ferrari está a trabalhar para facilitar esse processo.