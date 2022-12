F1: Ferrari pode extrair mais 30cv de potência do motor em 2023 | AutoSport

A temporada de 2022 da Fórmula 1 começou bem para a Ferrari, mas após bons resultados, alguns erros coletivos e a falta de fiabilidade do F1-75 colocou em causa definitivamente a discussão pelo título mundial. Com um novo chefe de equipa, após a saída de Mattia Binotto, a equipa italiana está apostada numa temporada forte em 2023 e para isso, segundo o relato da publicação SoyMotor.com, Charles Leclerc e Carlos Sainz poderão contar com mais 30cv de potência nos seus monolugares, tendo a Ferrari solucionado as questões que resultaram na falta de fiabilidade em 2022. Assim, podem “puxar” mais pela potência de toda a unidade motriz sem que esta apresente falhas.

As falhas de potência no monolugar de 2022 foram apontadas pelos membros da equipa como responsáveis pelo maior desgaste dos pneus, um handicap da equipa italiana durante grande parte da época.

Solucionadas as questões que obrigaram a equipa a colocar os motores num modo menos potente para os poupar de falharem durante as corridas, a Ferrari pode assim mostrar realmente todo o potencial da unidade motriz, que ainda no final de 2021, deu tanto que falar junto dos seus adversários.