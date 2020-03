F1: Ferrari pode ‘abandonar’ 2020 se a margem for grande

O AutoSport tem um artigo na sua área ‘Exclusivo’ desde 19 de fevereiro que adianta que na Ferrari as primeiras corridas da próxima temporada serão preponderantes para o desfecho da sua campanha, sendo possível ver a equipa de Maranello apostar totalmente em 2021 até ao meio da temporada, caso o SF1000 não demonstre ser capaz de ombrear de igual para igual com o Mercedes e o Red Bull, ultrapassando a dificuldade de gerir dois programas em paralelo e procurando ganhar vantagem para a introdução do novo regulamento. Quem o disse foi Louis Camilleri, num tema que foi agora abordado pelo MotorSport.com.

Desta feita, foi Mattia Binotto que se referiu ao assunto: “É um bom tema perceber se as equipas se vão preocupar mais em recuperar a eventual margem que tenham para outras, ou simplesmente olhem para 2021. É um bom ponto, neste momento. Penso uqe existirá um compromisso, mas temos que o descobrir. Claro que na fase inicial de 2020 vamos dar o máximo, ver as nossas forças e fraquezas, mas depois de algumas corridas veremos. Para já, penso ser possível manter o plano, resolver algumas questões no SF 1000, e depois se vê.”