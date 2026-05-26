F1: Ferrari otimista para o Mónaco, concorrência confirma potencial favoritismo 

A Ferrari surge como favorita para o Grande Prémio do Mónaco, com rivais a admitirem abertamente que a equipa italiana poderá ter o carro mais rápido nas ruas de Monte Carlo. O impulso para esta previsão ganhou força após o GP do Canadá, onde Lewis Hamilton terminou em segundo lugar, apesar da reconhecida desvantagem da Ferrari em velocidade de ponta.

O próprio Hamilton sublinhou a relevância do resultado canadiano para as perspetivas da equipa para a prova no Principado, admitindo que a maior fraqueza continua a ser a unidade motriz, fator que perde expressão num circuito com poucas retas longas como Mónaco. Lando Norris foi ainda mais direto, apontando a Ferrari como favorita clara à pole position, posição corroborada pelo chefe da McLaren, Andrea Stella, que citou os dados de GPS para justificar a superioridade da Ferrari nas curvas e nas travagens.

Stella acrescentou que o circuito de Mónaco, com os seus inúmeros pontos de travagem intensa, permitirá ainda aos pilotos recarregar as baterias de forma mais natural, aliviando as críticas à gestão de energia nas novas unidades motrizes de 2026.

“Tendo em conta que este é um circuito com grande ênfase na velocidade de ponta e que conseguimos aguentar e obter este resultado, isso dá-me grandes esperanças para o que está para vir” disse Lewis Hamilton. “Temos menos potência do que os outros. Mesmo com o modo ultrapassagem, eles ainda têm mais potência nas retas. Mas Monaco deve ser divertido.”

“Olhando para os dados de GPS, é claro que a Ferrari é muito competitiva nas curvas” afirmou Stella. “Vimos isso aqui em Montreal no primeiro setor. É também crucial passar bem pelos ressaltos. A Ferrari perde a maior parte do seu tempo nas retas. Mas não há muitas no Mónaco. É por isso que o Lando tem razão em ver a Ferrari como favorita para a pole position.”

No entanto, Stella admitiu que as características do carro da McLaren poderá também beneficiar os seus pilotos:

“No seu estado atual de desenvolvimento, o monolugar da McLaren é mais adequado para curvas lentas do que para curvas de média e alta velocidade. Vejo a Ferrari como favorita, mas a McLaren também deverá ser competitiva.”

Foto: MPSA