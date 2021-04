F1: Ferrari ofereceu carro das duas vitórias a Charles Leclerc

A Ferrari ofereceu a Charles Leclerc o carro com que venceu as suas duas primeiras, para já únicas, corridas na F1. Com o Ferrari SF90, o monegasco triunfou em Monza e Spa há dois anos. Foi na sua segunda temporada na F1, primeira na Ferrari, depois de quase ter vencido no Bahrein, na segunda corrida da época.

Na 46ª volta o motor do seu Ferrari apresentou um um problema de combustão num cilindro, perdeu potência e apesar de se manter em pista, perdeu um triunfo mais do que certo, terminando no terceiro lugar. Meses depois, em Monza e Spa, Leclerc venceu a partir da pole position. Ambos os triunfos ocorreram no espaço de uma semana, e foram triunfos muito emocionais, pois a vitória na Bélgica foi no exato mesmo fim de semana da morte de Anthoine Hubert, seu grande amigo.