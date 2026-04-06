F1: Ferrari não quis Kimi Antonelli

O sonho de qualquer italiano seria ver um piloto italiano a vencer com a Ferrari. E Kimi Antonelli é agora a nova estrela transalpina que se destaca na Mercedes. Mas será que Antonelli poderia ter vestido de vermelho? Sim, mas as portas foram-lhe fechadas.

Kimi Antonelli poderia ter iniciado a sua carreira na Fórmula 1 ligado à Ferrari, mas a equipa italiana rejeitou a sua entrada na academia de pilotos. A decisão acabou por abrir caminho à Mercedes, que assegurou o jovem talento ainda em idade precoce.

Atualmente piloto da Mercedes, Antonelli é já vencedor de duas corridas e lidera o campeonato, num contexto de crescimento não isento de desafios, mas sempre constante, sendo um dos mais entusiasmantes talentos da atualidade. O seu potencial era evidente desde as categorias de formação, com vários títulos no karting e na Fórmula Regional. Considerado um talento excecional, Antonelli despertou o interesse da academia de pilotos da Ferrari ainda jovem.

Segundo o The Race, quando tinha 11 anos, Antonelli já gerava grande entusiasmo, tendo sido identificado por Massimo Rivola, então responsável pela academia, como uma promessa especial para o futuro. No entanto, a recomendação de Rivola foi rejeitada pelo então chefe de equipa da Ferrari, Maurizio Arrivabene, que considerou o piloto “demasiado pequeno” para ser um projeto sólido.

A decisão revelou-se determinante, com Toto Wolff a garantir a contratação de Antonelli para o programa júnior da Mercedes em 2019, quando o piloto tinha 12 anos.

Com o seu atual sucesso na Fórmula 1, e com esta revelação, muitos tifosi poderão questionar como seria Antonelli na Ferrari, numa altura em que a equipa italiana não tem um campeão do mundo italiano desde 1953, ano em que Alberto Ascari conquistou o seu segundo título. A última vitória de um italiano pela Scuderia remonta a 1985, por Michele Alboreto.