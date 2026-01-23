F1: Ferrari não participa no 1º dia de testes em Barcelona

A Ferrari anunciou que não irá participar no primeiro dia do shakedown de pré-temporada em Barcelona, na próxima semana, optando por concentrar o trabalho inicial de desenvolvimento do SF-26 nos testes seguintes, no Bahrain. A equipa italiana quer recolher dados essenciais na Catalunha antes de introduzir evoluções mais profundas no novo monolugar para 2026.

O SF-26 estreou-se em pista na sexta-feira, em Fiorano, durante um dia de filmagens, com Lewis Hamilton e Charles Leclerc ao volante. O diretor da equipa, Fred Vasseur, explicou que a Ferrari planeia cumprir apenas o primeiro dos três dias permitidos em Barcelona na terça-feira, usando essa sessão sobretudo para recolha intensiva de dados e verificação da fiabilidade, antes de acelerar o desenvolvimento técnico nos testes do Bahrein, em fevereiro.

A decisão surge num contexto em que várias equipas estão a gerir cuidadosamente o tempo em pista nesta fase inicial do novo ciclo regulamentar, incluindo a McLaren, que também não alinhará no primeiro dia em Barcelona. Para Vasseur, a pré-temporada será crucial devido à complexidade das novas regras, que exigem uma integração perfeita entre chassis, sistemas e pilotos, obrigando estes a adaptar profundamente a sua abordagem aos fins de semana de corrida e até o estilo de condução.

O diretor técnico de chassis, Loïc Serra, reforçou que a Ferrari investiu bastante tempo na fase conceptual do projeto, precisamente por se tratar de um regulamento completamente novo. Segundo explicou, a equipa procurou manter flexibilidade no desenho do carro para poder reagir a diferentes caminhos de desenvolvimento ao longo da época, evitando soluções demasiado fechadas numa fase ainda incerta do quadro técnico.