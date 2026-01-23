F1: Ferrari não participa no 1º dia de testes em Barcelona
A Ferrari anunciou que não irá participar no primeiro dia do shakedown de pré-temporada em Barcelona, na próxima semana, optando por concentrar o trabalho inicial de desenvolvimento do SF-26 nos testes seguintes, no Bahrain. A equipa italiana quer recolher dados essenciais na Catalunha antes de introduzir evoluções mais profundas no novo monolugar para 2026.
O SF-26 estreou-se em pista na sexta-feira, em Fiorano, durante um dia de filmagens, com Lewis Hamilton e Charles Leclerc ao volante. O diretor da equipa, Fred Vasseur, explicou que a Ferrari planeia cumprir apenas o primeiro dos três dias permitidos em Barcelona na terça-feira, usando essa sessão sobretudo para recolha intensiva de dados e verificação da fiabilidade, antes de acelerar o desenvolvimento técnico nos testes do Bahrein, em fevereiro.
A decisão surge num contexto em que várias equipas estão a gerir cuidadosamente o tempo em pista nesta fase inicial do novo ciclo regulamentar, incluindo a McLaren, que também não alinhará no primeiro dia em Barcelona. Para Vasseur, a pré-temporada será crucial devido à complexidade das novas regras, que exigem uma integração perfeita entre chassis, sistemas e pilotos, obrigando estes a adaptar profundamente a sua abordagem aos fins de semana de corrida e até o estilo de condução.
O diretor técnico de chassis, Loïc Serra, reforçou que a Ferrari investiu bastante tempo na fase conceptual do projeto, precisamente por se tratar de um regulamento completamente novo. Segundo explicou, a equipa procurou manter flexibilidade no desenho do carro para poder reagir a diferentes caminhos de desenvolvimento ao longo da época, evitando soluções demasiado fechadas numa fase ainda incerta do quadro técnico.
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI