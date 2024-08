F1: Ferrari não espera grande resultado em Zandvoort

O chefe de equipa da Ferrari, Fred Vasseur, reconheceu que a equipa esperava um fim de semana desafiante em Zandvoort, uma vez que o circuito evidenciou as fraquezas do seu SF-24, à semelhança do ano passado.

Apesar de uma qualificação dececionante, Vasseur observou que não ficaram surpreendidos com os resultados, especialmente porque a Ferrari não trouxe quaisquer melhorias para o fim de semana.

“Esperávamos um fim de semana difícil aqui em Zandvoort. No ano passado, foi uma das nossas piores corridas, principalmente devido à configuração da pista e não trouxemos quaisquer melhorias para este fim de semana. No final, conseguimos uma posição respeitável na grelha com o Charles e teremos a oportunidade de lutar por bons pontos amanhã, embora seja difícil conseguir um lugar no pódio, a menos que aconteça alguma coisa na frente.

“Mas é importante marcar o máximo de pontos possível, porque vimos até agora nesta época que as equipas podem ter altos e baixos e quando se tem um fim de semana difícil como o que estamos a ter aqui, temos de tentar obter o melhor resultado possível. Haverá pistas que nos vão servir melhor nas restantes corridas e também vamos fazer progressos com o carro em breve”.

“Com o Carlos, tem sido um pouco mais difícil, pois ele entrou na qualificação sem ter conseguido fazer nenhuma volta com o pneu macio ontem e quando as diferenças são tão pequenas, este é o resultado e ele perdeu a Q3 por menos de um décimo. Espero que o Carlos recupere o ritmo amanhã bem cedo na corrida. Esta noite vamos analisar bem o que podemos fazer para o ajudar em termos de estratégia e pneus.”