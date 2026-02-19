F1: Ferrari mostra novos truques, com asa traseira que vai dar que falar

Aproximamo-nos do fim dos testes de inverno, sobrando pouco mais de dia e meio para as equipas afinarem novas soluções. Algumas equipas vão aproveitar para implementar melhorias nos seus carros e a Ferrari é uma das equipas que tem dado que falar.

Depois do perfil aerodinâmico colocado atrás do escape visto no dia anterior, a Scuderia apresentou um sistema de abertura da asa traseira completamente diferente do habitual. O novo regulamento oferece maior liberdade no funcionamento do mecanismo equivalente ao antigo DRS, o que tem levado a interpretações variadas entre equipas. A Alpine já tinha surpreendido com uma abertura invertida do elemento móvel, enquanto a Audi posicionou o eixo de rotação mais à frente. Até aqui, a Ferrari seguia uma filosofia mais tradicional, mas agora introduziu um conceito ainda mais extremo.

What's this at the rear of the 2026 Ferrari F1 car? 🤔 That little flick which sits right behind the exhaust appears to be a new wing that debuted at the start of the final pre-season test in Bahrain: pic.twitter.com/OeYsezHGmE — The Race (@wearetherace) February 18, 2026

No SF-26, o flap superior não apenas abre: continua o movimento até rodar praticamente 270 graus sobre si próprio. Assim, a parte anteriormente voltada para cima passa a apontar para baixo, reduzindo drasticamente o arrasto em reta ao provocar um efeito de “stall” muito acentuado — crucial numa geração de carros que precisa de poupar energia elétrica.

Sam Collins analysing Ferrari’s active aero: “Ferrari have discovered something quite clever in the regulations, I feel. It doesn’t specify that the wing has to be mounted the right way up when active aero is deployed.” pic.twitter.com/ljzIl0M76k — deni (@fiagirly) February 19, 2026

A solução resulta de várias experiências realizadas em Maranello, incluindo versões semelhantes à da Alpine, sendo esta a que mostrou melhores ganhos teóricos. No entanto, na estreia em pista surgiram pequenas dificuldades de fiabilidade, pelo que a fase seguinte será garantir robustez do sistema.

Upside down wing is one of the most insane innovations I’ve ever seen in my time watching F1. It is truly groundbreaking and aero benefits will be huge, don’t need a wind tunnel to see that – advantage locked in for years?pic.twitter.com/eZw0Bw23xI — Cytrus 🍋 (@cytrusf1) February 19, 2026