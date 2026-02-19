Aceda a todas as notícias Autosport sem limites, torne-se membro do Clube Autosport
F1: Ferrari mostra novos truques, com asa traseira que vai dar que falar

19 Fevereiro 2026

Aproximamo-nos do fim dos testes de inverno, sobrando pouco mais de dia e meio para as equipas afinarem novas soluções. Algumas equipas vão aproveitar para implementar melhorias nos seus carros e a Ferrari é uma das equipas que tem dado que falar.

Depois do perfil aerodinâmico colocado atrás do escape visto no dia anterior, a Scuderia apresentou um sistema de abertura da asa traseira completamente diferente do habitual. O novo regulamento oferece maior liberdade no funcionamento do mecanismo equivalente ao antigo DRS, o que tem levado a interpretações variadas entre equipas. A Alpine já tinha surpreendido com uma abertura invertida do elemento móvel, enquanto a Audi posicionou o eixo de rotação mais à frente. Até aqui, a Ferrari seguia uma filosofia mais tradicional, mas agora introduziu um conceito ainda mais extremo.

No SF-26, o flap superior não apenas abre: continua o movimento até rodar praticamente 270 graus sobre si próprio. Assim, a parte anteriormente voltada para cima passa a apontar para baixo, reduzindo drasticamente o arrasto em reta ao provocar um efeito de “stall” muito acentuado — crucial numa geração de carros que precisa de poupar energia elétrica.

A solução resulta de várias experiências realizadas em Maranello, incluindo versões semelhantes à da Alpine, sendo esta a que mostrou melhores ganhos teóricos. No entanto, na estreia em pista surgiram pequenas dificuldades de fiabilidade, pelo que a fase seguinte será garantir robustez do sistema.

