F1: Ferrari, Mercedes e McLaren são as equipas mais valiosas da atualidade
A valorização financeira da Fórmula 1 alcançou níveis históricos, com Ferrari e Mercedes a liderar o ranking global de equipas desportivas mais valiosas, ultrapassando muitas das franquias da NFL, NBA, MLB e praticamente todas as da NHL. O número de investidores interessados em entrar na modalidade tornou o mercado ainda mais competitivo e exclusivo.
Segundo a Forbes, em 2025, a Ferrari permanece no topo como a equipa de F1 mais valiosa, com uma avaliação de 6,5 mil milhões de dólares, seguida pela Mercedes, estimada em 6 mil milhões. O terceiro lugar pertence à McLaren, avaliada em 4,4 mil milhões de dólares, refletindo uma recuperação notável face às dificuldades financeiras registadas em anos recentes. Segue-se a Red Bull no ranking, fixando-se nos 4,35 mil milhões de dólares, enquanto a Aston Martin reforça o grupo das mais valiosas com 3,2 mil milhões. Williams e Alpine têm avaliações de 2,5 mil milhões e 2,45 mil milhões, respetivamente, à frente de Sauber, Racing Bulls e Haas, que fecham o top 10, esta última com uma avaliação de 1,5 mil milhões.
O aumento destas avaliações está associado ao incremento das receitas médias anuais (estimadas em 430 milhões de dólares por equipa) e à rentabilidade crescente proporcionada pelo cost cap, cuja implementação permitiu um equilíbrio financeiro mais sustentável, reduzindo gastos excessivos e ampliando lucros. Equipas como Mercedes e McLaren tiveram lucros operacionais de 202 milhões e 61 milhões de dólares, respetivamente, em 2024. O interesse dos investidores intensificou-se ainda mais com o anúncio da futura entrada da Cadillac como 11.ª equipa em 2026, mediante investimento inicial superior a mil milhões de dólares. Adicionalmente, acordos de transmissão televisiva — destacando-se o contrato com a Apple TV para os Estados Unidos — e a valorização dos patrocínios têm mantido o setor em forte expansão.
Tabela das equipas mais valiosas em 2025
|Posição
|Equipa
|Valor ($ mil milhões)
|Receita ($ milhões)
|Lucro operacional ($ milhões)
|1
|Ferrari
|6,5
|670
|80
|2
|Mercedes
|6,0
|799
|202
|3
|McLaren
|4,4
|614
|61
|4
|Red Bull
|4,35
|618
|26
|5
|Aston Martin
|3,2
|353
|-18
|6
|Williams
|2,5
|245
|-36
|7
|Alpine
|2,45
|300
|-13
|8
|Sauber
|2,4
|240
|-25
|9
|Racing Bulls
|2,3
|318
|5
|10
|Haas
|1,5
|150
|9
