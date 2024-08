F1: Ferrari melhora túnel de vento durante a pausa de verão

A Fórmula 1 regressa à ação em Zandvoort este fim de semana, após a paragem de verão, durante a qual a Ferrari realizou uma renovação significativa na sua sede em Maranello.

A equipa italiana utilizou esta pausa obrigatória para atualizar o piso do túnel de vento, tentando melhorar a precisão dos testes efetuados nessa tão importante ferramenta.

Durante as duas semanas de paragem de verão, as equipas de F1 são obrigadas a interromper o desenvolvimento dos seus carros e a fechar os seus túneis de vento. A Ferrari aproveitou esta oportunidade para mudar o antigo chão de metal do seu túnel de vento e substituí-lo por materiais inovadores concebidos para melhorar a precisão dos testes.

O novo piso inclui um sistema avançado de rolos que permite que os pneus do carro de teste girem à mesma velocidade que o ar que circula no túnel. Segundo o avançado na imprensa internacional, esta atualização foi vista como crucial para a Ferrari, uma vez que o seu antigo rolo de metal causava um desgaste excessivo nos pneus da Pirelli durante os testes no túnel de vento.

Dado que as equipas estão limitadas em termos de jogos de pneus para os testes no túnel de vento, o novo rolo auxiliará a Ferrari a maximizar a recolha de dados e a reduzir a degradação dos pneus.

Admite-se, ainda, que a parte do túnel que foi mudada limitaria a altura ao solo do monolugar durante os testes.