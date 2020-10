F1: Ferrari melhor em Portugal?

A Ferrari pode estar a passar pela sua época mais desafiante desde que terminou num modesto quarto lugar no campeonato de construtores em 2014, mas a Scuderia está a trabalhar arduamente para recuperar o desempenho e nesse contexto vai trazer outra atualização para o Grande Prémio de Portugal, revelou Mattia Binotto, Chefe de Equipa, que anunciou que a Scudeira realizou uma “mudança significativa de direção em termos de desenvolvimento” após um ritmo de testes pré-época dececionante e, por conseguinte, têm vindo a atualizar o seu carro a um ritmo mais rápido, tendo introduzido a “fase dois” do seu pacote de atualização no Grande Prémio Eifel, realizado na semana passada, após ter trazido a primeira grande atualização para Sochi. Após a corrida de Nurburgring – onde Sebastian Vettel terminou em 11º e Charles Leclerc em sétimo – Binotto disse: “Claro que não estamos satisfeitos com este resultado, mas continuamos a trabalhar para melhorar o nosso nível de desempenho global. Vimos sinais de progresso na qualificação, mas o importante é que as atualizações que estamos a introduzir parecem estar a ir na direção certa, especialmente olhando para o futuro até 2021. À luz disto, devemos também ter algumas atualizações para a próxima corrida, em Portimão”.