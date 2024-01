F1, Ferrari: Marc Gené entusiasmado com “sensações muito diferentes do ano passado” | AutoSport

O entusiasmo em Maranello vai aumentando, com o aproximar da época. Depois de um 2023 abaixo das expetativas, apesar da Ferrari ter sido a única a interromper a série vitoriosa da Red Bull, a Scuderia quer fazer mais e melhor. Segundo Marc Gené, as notícias que chegam do simulador são animadoras.

O espanhol, que é embaixador da marca e que continua muito ligado a tudo o que acontece, tentou colocar alguma água na fervura, mas referiu que as sensações no simulador são diferentes, face ao ano passado:

“Otimismo? Tudo o que podemos dizer é o que o simulador nos diz e as sensações dos pilotos no simulador. A pista, em todo o caso, é o juiz final. Mas é verdade que no ano passado, nesta fase, não estávamos completamente convencidos com o carro devido ao que o simulador nos dizia e este ano as sensações são muito diferentes. Mas ainda temos de esperar para ver o carro em pista, que será a 13 de fevereiro (o dia da apresentação do carro em Maranello) e depois o teste de pré-época no Bahrain”.

“Será que vamos ver a Ferrari e Carlos Sainz a lutar pelo Campeonato do Mundo? É difícil, porque a Red Bull teve uma margem muito importante no ano passado e eles dizem que o carro deste ano é muito melhor. Eles são os favoritos, obviamente. Lutar com eles pelo Campeonato do Mundo é um pouco otimista, mas dar um passo em frente e ser capaz de lutar mais assiduamente com eles, sim.”